В Кемерово осудили коммерсанта за дачу взятки высокопоставленному дорожнику

В Кузбассе коммерсанта осудили за взятку Фото: Алексей БУЛАТОВ

В среду, 5 апреля, в Кузбассе вынесли приговор гендиректору одной из коммерческих организаций региона за дачу взятки генеральному директору кемеровского филиала Федерального казенного учреждения «Федеральное управление автомобильных дорог «Сибирь» Федерального дорожного агентства».

- В ходе следственных действий установлено, что 51 - летний коммерсант отремонтировал руководителю дорожной организации его личный автомобиль за покровительство и беспрепятственное подписание актов выполненных работ по заключенным госконтарактам, - сообщили «КП» - Кемерово» в пресс-службе УФСБ России по Кузбассу.

Взяткодателя осудили на семь лет лишения свободы условно с испытательным сроком пять лет. Кроме того ему предстоит выплатить крупный штраф - два миллиона рублей.