Воздух в Кузбассе стал чище

Обновление очистных сооружений в Кузбассе позволили снизить вредные выбросы в атмосферу более чем на (%

В среду, 5 апреля, губернатор Кузбасса Сергей Цивилев сообщил, что воздух в Кузбассе, благодаря нацпроекту «Экология», стал гораздо чище.

В минувшем году в Новокузнецке вредные выбросы сократились на 10%. С осени текущего года специальный экологический проект стартует в Кемерове. Сейчас идет сбор информации для формирования проекта комплексного плана мероприятий по снижению выбросов в воздух.

Экология в регионе улучшается и благодаря замене угольных печей на газовое отопление в частном секторе. В рамках программы газификации жилых домов частного сектора только в Новокузнецке проложено более 30 километров газопроводов.

- Для улучшения экологии в рамках нацроекта в минувшем году в регионе обновили 12 очистных сооружений, инвестировав в проект свыше двух миллиардов рублей. Как результат - снижение объема сброса загрязненных сточных вод на 9,4 %.

- Участие в нацпроекте «Экология» позволяет комплексно подходить к решению проблемы выбросов в наших крупных промышленных городах, – подчеркнул губернатор Сергей Цивилев.