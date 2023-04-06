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НовостиПроисшествия6 апреля 2023 1:36

В Кемерове в сгоревшем доме обнаружили тела двух мужчин

Следователи начали проверку
Анастасия СЕРГЕЕВА
Фото: СК РФ по Кемеровской области.

Фото: СК РФ по Кемеровской области.

В Кемерове следователи СК РФ по Кемеровской области выясняют обстоятельства смерти двух мужчин, тела которых были обнаружены после тушения пожара в частном доме. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

Трагедия произошла в ночь на 5 апреля в Заводском районе. Местные жители, увидев огонь в соседском доме, вызвали пожарную службу. Прибывшие спасатели потушили возгорание и обнаружили внутри тела двух мужчин с признаками термического воздействия. Сейчас устанавливиаются личности погибших. По предварительным данным, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем.

- По факту гибели людей организовано проведение доследственной проверки, в рамках которой будут назначены судебно-медицинские и пожарно-технические экспертизы, установлены причины и очаги возгорания, - сообщили в СК РФ по Кемеровской области, отметив, что после окончании проверки будет принято процессуальное решение.