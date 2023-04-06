«Ночь Юрия Гагарина» поможет кузбассовцам дотянуться до звезд и познать тайны Галактики

"Ночь Юрия Гагарина поможет кузбассовцам дотянуться до звезд

Фестиваль «Ночь Юрия Гагарина», который пройдет в Кузбассе с 10 по 16 апреля, откроет жителям области, в частности кемеровчанам, массу увлекательных мероприятий - концертов, выставок, экскурсий, флешмобов.

Музей-заповедник «Красная Горка» в честь фестиваля запустит автобусные экскурсии «Кемерово космический», городской центр детско - юношеского технического творчества представит горожанам выставку моделей «Загадочный космос», а в городских библиотеках пройдут познавательные игры «Азбука космоса», «Космическая лаборатория», информационные часы и интерактивные уроки «Дотянуться до звёзд», «Тайны космоса», также книжные обзоры и виртуальные путешествия, - сообщили «КП» - Кемерово» в мэрии Кемерова.

Подробный план городских мероприятий в рамках проведения международного фестиваля Юрия Гагарина в Кемеровской области - Кузбассе опубликован на сайте администрации Кемерова https://kemerovo.ru/ в разделе «Актуально».

Напомним, грандиозные концерты «Ночь Юрия Гагарина» пройдут в Кемерове и Новокузнецке. Их ведущими станут известные артисты Дмитрий Дюжев и Александр Олешко. Также в онлайн формате космический фестиваль поприветствуют космонавты Борис Волынов Анна Кикина и Валентина Терешкова.