Тотальный диктант ждет кемеровчан 8 апреля

Тотальный диктант доступен для каждого Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

- В субботу, 8 апреля, в 15.00, Кемеровский госуниверситет приглашает жителей областного центра Кузбасса на Тотальный диктант. В этом году его автором станет писатель и журналист Василий Авченко. Специально для него он написал текст о русском путешественнике, писателе, исследователе Дальнего Востока Владимире Арсеньеве, рассказали «КП» - Кемерово» в пресс-службе администрации Кемерова.

Напомним, участвовать в Тотальном диктанте может любой желающий, независимо от возраста, пола, образования, вероисповедания, профессии, семейного положения, интересов.

- Более подробную информацию об акции, её площадках, регистрации можно узнать на сайте https://totaldict.ru/kemerovo/, - добавили в кемеровской мэрии