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НовостиПроисшествия6 апреля 2023 3:34

В Кузбассе мужчина напал с ножом на возлюбленную

12-летний сын женщины отобрал оружие и вызвал скорую
Анастасия СЕРГЕЕВА
Фото: СК РФ по Кемеровской области.

Фото: СК РФ по Кемеровской области.

В Прокопьевске мужчина напал с ножом на возлюбленную. Свидетелем этой кровавой сцены стал 12-летний сын женщины. Он смог отобрать оружие у отчима и вызвать скорую.

Как рассказали в СК РФ по Кемеровской области, инцидент произошел 4 апреля. 43-летний прокопчанин поссорился со своей гражданской женой и решил убить ее. Он взял нож и ударил им возлюбленную не менее семи раз в грудь и живот. В квартире в этом время находился 12-летний сын женщины. Услышав крики, мальчик побежал заступиться за мать: подростку удалось выхватить нож из рук мужчины и спугнуть его. После этого мальчик вызвал скорую. Женщину госпитализировали.

Нападавшего задержали. В отношении него было возбуждено уголовно дело о покушении на убийство. Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.