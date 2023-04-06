В Кузбассе мужчина напал с ножом на возлюбленную

Фото: СК РФ по Кемеровской области.

В Прокопьевске мужчина напал с ножом на возлюбленную. Свидетелем этой кровавой сцены стал 12-летний сын женщины. Он смог отобрать оружие у отчима и вызвать скорую.

Как рассказали в СК РФ по Кемеровской области, инцидент произошел 4 апреля. 43-летний прокопчанин поссорился со своей гражданской женой и решил убить ее. Он взял нож и ударил им возлюбленную не менее семи раз в грудь и живот. В квартире в этом время находился 12-летний сын женщины. Услышав крики, мальчик побежал заступиться за мать: подростку удалось выхватить нож из рук мужчины и спугнуть его. После этого мальчик вызвал скорую. Женщину госпитализировали.

Нападавшего задержали. В отношении него было возбуждено уголовно дело о покушении на убийство. Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.