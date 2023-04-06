В Кузбассе 1070 человек отравились алкоголем в прошлом году

Фото: архиви "КП". Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Кузбассе в 2022 году алкоголем отправилось 1070 человек - на 36 больше, чем годом ранее (тогда было 1034 случая). Статистику опубликовал Роспотребнадзор Кузбасса.

- Основной причиной отравлений спиртосодержащей продукцией является употребление этанола (87,0% от общего количества зарегистрированных отравлений спиртосодержащей продукцией). Далее следуют отравления спиртами неуточненными (11,6%), отравления метанолом (1,1%), отравления 2-пропанолом (0,3%), - отметили в ведомстве.

В прошлом году в результате отравления алкоголем умерли 287 кузбассовцев.

В целом в регионе последние годы наблюдалась тенденция снижения уровня отравлений алкогольной продукцией и количества летальных исходов. Так, например, в 2013 году был зарегистрирован 4451 случай отравлений, умерло от токсического действия алкоголя более 600 человек.