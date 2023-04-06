Житель Кузбасса получил срок за ложное минирование торгового центра

Фото: архив "КП" Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жителю Новокузнецка вынесен обвинительный приговор за ложное сообщение о минировании. Об этом сообщили в прокуратуре Кузбасса.

39-летний мужчина позвонил в Единую дежурно-диспетчерскую службу по номеру 112 и сказал, что готовит взрыв в одном из торговых центров города. Эта информация не подтвердилась, а сам шутник вскоре был установлен и задержан. На мужчину завели уголовное дело по ч. 2 ст. 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение об акте терроризма совершенное в отношении объектов социальной инфраструктуры).

В суде новокузнечанин признал вину. Ему назначили год лишения свободы условно.