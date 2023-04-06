В Кемерове спасли ребенка, который полгода жил с арбузной семечкой в бронхах

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Кемеровские врачи провели операцию четырехлетнему ребенку, который полгода жил с арбузной семечкой в бронхах. Об этом сообщил министр здравоохранения Дмитрий Беглов.

Мама забила тревогу, когда стала замечать у малыша периодический кашель. Она обратилась в больницу, и там выяснилось, что в бронхах ребенка застряло инородное дело – как оказалось, арбузное семечко. Врачи КОДКБ им. Ю.А. Атаманова прооперировали юного пациента. Сейчас его ждет длительное восстановительное лечение.

Медики призвали родителей быть внимательней к своим детям.