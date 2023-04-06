Россияне выбрали самый популярный суп из фермерских продуктов

Фото: пресс-служба АО Россельхозбанк.

К Международному дню супа, который отмечается 5 апреля, Россельхозбанк проанализировал спрос на фермерские супы и основы для них.

Первые три места заняли бульоны: говяжий (10%), костный из морской рыбы (8%) и бараний (7%). Борщ, который казалось бы, должен быть в России на первом месте, оказался на четвертом - на него приходится 6% заказов.

В первую десятку также вошли гусиный бульон, костный бульон из фермерского цыпленка, костный бульон из фермерской индейки, перепелиный бульон, костный бульон с белыми грибами, солянка.

Статистика показывает, что на первые десять позиций суммарно приходится только 56% заказов. Разница в долях между супами минимальна. При этом более привычные супы - рассольник, гороховый, куриный и другие – в списке не лидируют.

- Такая статистика показывает интерес россиян к фермерским блюдам. Россияне заказывают самые разные супы с необычными вкусами, хотят их «распробовать». Все же фермерскую кухню готовой еды, тем более, супов, пока что можно назвать диковинкой. Отсюда же и отсутствие ярко выраженного лидера или аутсайдера – и это хорошо, это подтверждает, что самые разные фермерские рецепты пользуются признанием, – комментирует директор Центра развития финансовых технологий Россельхозбанка Елена Батурова.

Статистика построена на основе анализа продаж на маркетплейсе Свое Родное за 2022 год. Свое Родное – онлайн-магазин фермерских продуктов, на котором на данный момент зарегистрировано более 10 500 фермеров, загружено более 100 000 товаров.

Партнерский материал.

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