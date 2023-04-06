На кузбасских реках начался шугоход

На реках Кузбасса начался шугоход Фото: Мария ЛЕНЦ

В Новокузнецком и Калтанском районах Кузбасса в отдельных местах Томи и Кондомы начался шугоход. Здесь на участках промоин ото льда постепенно освобождаются некоторые локальные участки. Об этом «КП»-Кемерово» сообщили в Гидрометцентре Кемеровской области.

- На гидропостах, установленных на реках области, пока тишина, наблюдается ледостав. Масштабного ледохода мы ожидаем в ближайшее время. Все будет зависеть от погоды. Сейчас она благоприятная - вечером морозит, днем выглядывает солнышко, Это хорошо, поскольку снижается риск подтопления территорий домов, участков, - уточнили в ведомстве.

Между тем странички соцсетей кузбассовцев буквально пестрят кадрами большой воды. В комментариях люди и молятся, и сжимают руки, а то и вовсе паникуют. Причем не авторы видеокадров, а те, кому их пересылают. Некоторым видеороликам, возможно, уже несколько лет, когда они были сняты во время настоящего ледохода.

- Следить за реальным уровнем воды в реках можно в режиме онлайн на сайте управления по защите населения южной столицы Кузбасса, - пояснили синоптики.

При этом в администрации правительства Кузбасса подтвердили, что реки в регионе в этом году вскроются, по прогнозам, раньше обычного, а в зоне подтопления могут оказаться 67 населенных пунктов Кемеровской области.