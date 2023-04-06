Здоровый интерес: российские производители полностью заместят импорт соевого изолята для спортпита к 2030 году

Фото: пресс-служба Россельхозбанка

По данным экспертов Россельхозбанка, объем потребления спортивного питания в России оценивается в 9 тысяч тонн в год. Однако с 2018 года доля отечественной продукции не превышала 10% от всего рынка спортивного питания. По прогнозам, в ближайшие 5 лет объем отечественного рынка спортпита будет ежегодно расти в среднем на 4,5%, а объем потребления увеличится примерно до 12 – 12,5 тысячи тонн в год.

Основное сырье для производства спортивного питания - белок. В России в последние 5 лет из соображений экологической безопасности значительную популярность набирает соевый изолят (~90% белка), который производится на Дальнем востоке.

В 2022 году объем валового сбора сои в России вырос на 22% и составил 5,8 млн тонн. Эксперты РСХБ считают, что к концу 2023-го он превысит 6 млн тонн, при этом у ДФО есть потенциал для развития мощностей по переработке сои для производства продукции спортивного и правильного питания.

- Реализация инвестиционных проектов по переработке сои в ДФО для получения соевого изолята позволит полностью заместить импорт сырья для российских производителей пищевой продукции для сегмента диетического и спортивного питания к 2030 году, - отметила руководитель направления Центра макроэкономического и регионального анализа и прогнозирования Россельхозбанка Наталья Худякова.

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