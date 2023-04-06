Часть многоквартирного жилого дома обрушилась в Кемерове

Внешний вид кемеровского дома, где произошло обрушение фасада, оставляет желать лучшего

В четверг, 6 апреля, в Кировском районе Кемерова на улице Халтурина обрушилась часть фасада многоквартирного жилого дома. В это время перед зданием играли двое малолетних детей. К счастью, беды не случилось, они успели вовремя отбежать.

По факту обрушения прокуратурой Кузбасса организована проверка.

- По ее результатам будет дана оценка исполнению требований законодательства при эксплуатации и содержании здания, а также полноте мер, принимаемых ответственными за безопасность конструкций строения лицами. Если нарушения будут найдены, меры прокурорского реагирования ждать себя не заставят, - сообщили «КП»-Кемерово» в пресс-службе прокуратуры Кузбасса.

Кроме того, прокуратора области тщательно проконтролирует доследственную проверку по данному факту, организованную Следкомом Кузбасса по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ.