Кемерово
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Кемерово
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Премия Рунета-2020
Кемерово
+8°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество6 апреля 2023 11:34

Часть многоквартирного жилого дома обрушилась в Кемерове

В это время возле здания играли малолетние дети
Анатолий БОЛДЫРЕВ
Внешний вид кемеровского дома, где произошло обрушение фасада, оставляет желать лучшего

Внешний вид кемеровского дома, где произошло обрушение фасада, оставляет желать лучшего

В четверг, 6 апреля, в Кировском районе Кемерова на улице Халтурина обрушилась часть фасада многоквартирного жилого дома. В это время перед зданием играли двое малолетних детей. К счастью, беды не случилось, они успели вовремя отбежать.

По факту обрушения прокуратурой Кузбасса организована проверка.

- По ее результатам будет дана оценка исполнению требований законодательства при эксплуатации и содержании здания, а также полноте мер, принимаемых ответственными за безопасность конструкций строения лицами. Если нарушения будут найдены, меры прокурорского реагирования ждать себя не заставят, - сообщили «КП»-Кемерово» в пресс-службе прокуратуры Кузбасса.

Кроме того, прокуратора области тщательно проконтролирует доследственную проверку по данному факту, организованную Следкомом Кузбасса по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ.