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НовостиОбщество6 апреля 2023 12:10

Современные эндоскопы поступили в больницу Новокузнецка

Новое оборудование поможет медикам оперативно диагностировать болезни брюшной полости
Анатолий БОЛДЫРЕВ
Новые эндоскопы помогут кузбасским врачам диагностировать заболевания на ранних стадиях

Новые эндоскопы помогут кузбасским врачам диагностировать заболевания на ранних стадиях

В Новокузнецкую городскую клиническую больницу №29 в рамках нацпроекта «Здравоохранение» поступило эндоскопическое оборудование за шесть миллионов рублей.

Современные эндоскопические аппараты - видеогастроскоп и видеоколоноскоп, предназначенные для исследования органов брюшной полости, - помогут в том числе выявлять онкологические заболевания на ранней стадии, что позволит удалять опухоли уже при диагностическом исследовании. Как результат - полноценная здоровая жизнь пациента, - сообщил «КП»-Кемерово» заведующий эндоскопическим отделением новокузнецкой городской больницы №29 Алексей Короткевич.

Напомним, в течение пяти лет в Новокузнецкую городскую клиническую больницу №29 имени А.А. Луцика по региональным программам и нацпроекту «Здравоохранение» поступило 40 единиц современного оборудования.