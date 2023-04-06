Современные эндоскопы поступили в больницу Новокузнецка

Новые эндоскопы помогут кузбасским врачам диагностировать заболевания на ранних стадиях

В Новокузнецкую городскую клиническую больницу №29 в рамках нацпроекта «Здравоохранение» поступило эндоскопическое оборудование за шесть миллионов рублей.

Современные эндоскопические аппараты - видеогастроскоп и видеоколоноскоп, предназначенные для исследования органов брюшной полости, - помогут в том числе выявлять онкологические заболевания на ранней стадии, что позволит удалять опухоли уже при диагностическом исследовании. Как результат - полноценная здоровая жизнь пациента, - сообщил «КП»-Кемерово» заведующий эндоскопическим отделением новокузнецкой городской больницы №29 Алексей Короткевич.

Напомним, в течение пяти лет в Новокузнецкую городскую клиническую больницу №29 имени А.А. Луцика по региональным программам и нацпроекту «Здравоохранение» поступило 40 единиц современного оборудования.