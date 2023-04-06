Жизнь в Кузбассе станивтся более интересной и комфортной

Качество городской среды в пяти городах Кузбасса выше среднероссийского уровня. Это подтверждают специальные расчеты Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации. При среднем значении 192 балла город Кемерово набрал 212 баллов, Мыски - 202, Новокузнецк - 201, Междуреченск и Полысаево - по 195 баллов.

- Оценка идет по шести показателям: безопасность, комфорт, экологичность, идентичность и разнообразие, современность среды и эффективность органов власти, - сообщили в пресс-службе администрации Правительства Кузбасса.

Жизнь в целом в регионе, по мнению губернатора Сергея Цивилева, меняется к лучшему на глазах. И главное чудо, по его словам, в том, что большая часть позитивных преобразований - плоды идей и проектов самих жителей Кузбасса.

- Крупные проекты по благоустройству мы сегодня реализуем не только в крупных городах, но и в сельской местности. За три с половиной года в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда» благоустроили в муниципалитетах Кузбасса 1 649, - уточнил Сергей Цивилев.

Он также добавил, что в текущем году в регионе будут проведены работы по благоустройству 300 дворовых и 70 общественных территорий на общую сумму более 1,144 миллиарда рублей.