Участники СВО рассказали кузбасской молодежи о фейках и письмах из дома

Встречи с бойцами СВО воспитывают в молодых кузбассовцах мужество и любовь к Родине.

В Кузбассе в рамках регионального музейного проекта «Война и мифы» участники СВО рассказали студентам техникумов и вузов о своем участии в защите русского мира на Украине. Одна из таких встреч прошла в четверг, 6 марта, в музее воинской славы Междуреченска. Действующий боец спецоперации поделился со студентами местного горно-строительного техникума особенностями проведения спецоперации.

- Большое внимание в беседе с юношами и девушками военнослужащий уделил важности отличать правдивую информацию от фейковой, которую сейчас часто можно встретить на просторах интернета, - рассказали «КП» - Кемерово» в администрации Междуреченского городского округа.

Теплая, атмосфера беседы подтолкнула русского солдата к трогательным воспоминаниям, когда он вместе с сослуживцами получает на передовой письма и рисунки от детей.

- К нам на фронт приходит много посланий из дома. Читаем каждое письмо, любуемся каждым детским рисунком. Сразу улыбка на лице и на душе приятно. У меня в телефоне сохранено письмо одной девочки, которое было прислано в числе многих. Поднимает боевой дух, - рассказал боец СВО.

- Подобные личные встречи с героями нашего времени, формируют у молодежи здоровое патриотическое сознание, мужество и безграничную любовь к Родине, - подчеркнул губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.