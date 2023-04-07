Свыше трех миллионов выплатит государству кузбасский коммерсант за крупную взятку

Фото: архив "КП" Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кемерове вынесен приговор генеральному директору коммерческой организации за дачу взятки с целью заключения муниципальных контрактов.

- 68-летний директор коммерческого предприятия, действуя в интересах своей фирмы, согласился передать более 300 тысяч рублей бывшему замглавы Таштагольского района и руководителю одного из муниципальных унитарных предприятий, за контракты на приобретение квартир в многоэтажных жилых домах, построенных его строительной компанией без заключений договоров аренды земельных участков и без наличия строительной документации. В обмен чиновники обещали закрыть глаза при приемке и вводе в эксплуатацию построенных домов на возможные нарушения. В ходе следствия обвиняемый сотрудничал, и вину свою признал,- сообщили «КП» - Кемерово в пресс- службе УФСБ России по Кузбассу.

Вероятно, именно за сотрудничество со следствием и раскаяния в содеянном суд назначил ему довольно мягкое по меркам крупного взяточничества наказание. Коммерсанта осудили на условные семь лет и шесть месяцев. А вот штраф ему придется заплатить не малый - свыше трех миллионов рублей.