Глава Кемерова: в микрорайоне 7Б будет проведен экспресс-ремонт дорог

Фото: телеграм-канал Дмитрия Анисимова.

В ближайшие дни в микрорайоне 7Б Центрального района будет выполнен экспресс-ремонт поврежденных участков дорог. Об этом сообщил мэр города Дмитрий Анисимов в своем телеграм-канале.

По его словам, будет приведен в порядок проезд от проспекта Октябрьского, 20 до улицы 1-я Заречная 2 к.1 (между жилыми домами и территорией областной больницы) и участок по улице 2-й Заречной вдоль домов с №3 по №11.

Также мэр сообщил, что в этом году в микрорайоне начнется строительство улицы 2-й Заречной (от улицы Трофимова до Центрального проезда и от Центрального проезда до 1-й Заречной). Эта улица обеспечит подъезд к недавно построенным здесь двум детским садам и школе №5.

Подрядчик уже определен. Работы планируется завершить в 2024 году.