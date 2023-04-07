На всероссийском конкурсе «Звезда», где Кузбасс представляет Маргарита Рыбина, стартует голосование

Маргарита Рыбина.

Завтра, 8 апреля, стартует голосование за участников Всероссийского вокального конкурса «Звезда». Кузбасс на этом конкурсе представляет профессиональная эстрадно-джазовая певица, композитор, педагог по вокалу Маргарита Рыбина.

Самых талантливых исполнителей из разных частей страны будут определять знаменитые эксперты в области музыки. Отдать свой голос за понравившегося вокалиста может также каждый телезритель – для этого нужно зайти на сайт конкурс. Отмечается, что победителем станет не только сам вокалист, но и регион, честь которого он защищает.

Конкурс ежегодно проводится при поддержке Минобороны и Министерства культуры Российской Федерации. Участие принимают представители всех регионов страны.