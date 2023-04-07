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НовостиЗвезды7 апреля 2023 4:37

На всероссийском конкурсе «Звезда», где Кузбасс представляет Маргарита Рыбина, стартует голосование

Жители Кузбасса могут отдать голос за свою землячку
Анастасия СЕРГЕЕВА
Маргарита Рыбина.

Маргарита Рыбина.

Завтра, 8 апреля, стартует голосование за участников Всероссийского вокального конкурса «Звезда». Кузбасс на этом конкурсе представляет профессиональная эстрадно-джазовая певица, композитор, педагог по вокалу Маргарита Рыбина.

Самых талантливых исполнителей из разных частей страны будут определять знаменитые эксперты в области музыки. Отдать свой голос за понравившегося вокалиста может также каждый телезритель – для этого нужно зайти на сайт конкурс. Отмечается, что победителем станет не только сам вокалист, но и регион, честь которого он защищает.

Конкурс ежегодно проводится при поддержке Минобороны и Министерства культуры Российской Федерации. Участие принимают представители всех регионов страны.