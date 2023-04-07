В Кузбассе женщина убила мужчину, который выразил ей симпатию

Фото: архив "КП" Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Тяжинском районе ухаживания мужчины за женщиной закончились трагедией. Об инциденте рассказали в объединенном пресс-центре судов Кемеровской области.

Драма разыгралась в помещении мебельного цеха магазина в пгт Тяжинский. 42-летний мужчина стал уделять знаки внимания 33-летней кемеровчанке и настойчиво предлагать ей стать его девушкой. Ухажер был очень навязчивым, и женщина, будучи нетрезвой, взяла и ударила его ножом. Мужчина скончался на месте.

На кемеровчанку завели уголовное дело по статье об убийстве. Теперь ей грозит до 15 лет лишениями свободы.

Накануне суд избрал женщине меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца.