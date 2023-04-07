МегаФон улучшил связь в Кемерове

Фото: МегаФон

Установка телеком-оборудования позволит десяткам тысяч кемеровчан пользоваться ускоренным мобильным интернетом в квартирах и частных домах, а также на прилегающих дворовых территориях. Базовые станции 4G обеспечивают стабильную скорость передачи данных для загрузки видео, общения в мессенджерах, покупок на маркетплейсах, удаленной работы или учебы.

Выходить в интернет и использовать по максимуму привычные цифровые сервисы жители районов смогут без проблем даже вечером – период, когда нагрузка на сеть традиционно увеличивается. По данным МегаФона, по сравнению с обеденным временем объем трафика и разговоров по телефону в этот период возрастает на 20-30%.

По словам директора МегаФона в Кемеровской области Александра Малова, развитие связи в Кемерове продолжается и с каждым годом количество «белых пятен» на 4G-карте города уменьшается.

- Благодаря обратной связи от наших кемеровских пользователей мы планомерно и точечно закрываем потребности в стабильном интернете и голосовой связи, в том числе и в VoLTE, за счет строительства новых базовых станций. Улучшение телеком-инфраструктуры в городе обеспечивает работу тысяч гаджетов и рост мобильного трафика. В среднем с каждым годом он увеличивается на 15-20%, - комментирует Александр Малов.