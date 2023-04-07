Госавтоинспекция предупредила кузбассовцев о дополнительных опасностях на дорогах из-за погодных условий

Фото: архиви "КП" Фото: Алексей БУЛАТОВ

На выходных в Кузбассе ожидается похолодание, усиление ветра и мокрый снег. В связи с этим Госавтоинспекция призвала автомобилистов к осторожности на трассах.

Во время ухудшения погодных условий следует ехать с максимально низкой скоростью, увеличив при этом дистанцию и боковой интервал. На скользкой дороге водителям следует свести к минимуму количество перестроений и отказаться от опасных маневров, связанных с обгоном. Нужно заранее снижать скорость на поворотах, у остановок и при подъезде к пешеходным переходам. От дальних поездок на личном транспорте в ГИБДД рекомендовали временно отказаться.

Пешеходам также необходимо быть внимательными на дорогах.

В случае возникновения чрезвычайной ситуации необходимо звонить по единому номеру вызова экстренных оперативных служб - 112. Также за помощью можно обращаться по телефону дежурной части управления ГИБДД в Кемерове 8(3842)718-518 или по телефону 02 (с мобильного 102) и к любому инспектору, находящемуся в поле зрения.