Аграриям Кузбасса поставлена задача собрать не менее двух миллионов тонн зерна

Амбициозная задача была поставлена кузбасским аграриям на областной конференции, посвященной весеннему севу. Фото: Александр ПОНОМАРЕВ

В пятницу, 7 апреля, в селе Красное Ленинск-Кузнецкого муниципального округа прошла традиционная областная конференция аграриев, посвященная началу весенне-полевых работ сезона-2023.

Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев рассказал о новых мерах поддержки селян. Так, до конца апреля в регионе на хозяйства будет распределено 180 миллионов рублей, выделенных правительством РФ, госпомощь ожидается и в мае. Решено обратиться в правительство Республики Беларусь с предложением о создании в Кузбассе специализированного центра белорусской сельхозтехники. Продолжится реализация региональной программы по продаже аграриям удобрений на льготных условиях. В нынешнем году также в оборот будет возвращено 26,5 тысячи заброшенных земель сельхозназначения.

Глава региона поставил задачу селянам собрать не менее двух миллионов тонн зерна - это будет новый общекузбасский рекорд. Для этого, уверен Сергей Цивилев, есть все условия.

Напомним, что в прошлом сезоне в регионе собрали около 1,8 миллиона тонн, обновив достижение 56-летней давности.