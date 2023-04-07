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НовостиЭкономика7 апреля 2023 8:45

Аграриям Кузбасса поставлена задача собрать не менее двух миллионов тонн зерна

Александр ПОНОМАРЕВ
Амбициозная задача была поставлена кузбасским аграриям на областной конференции, посвященной весеннему севу.

Амбициозная задача была поставлена кузбасским аграриям на областной конференции, посвященной весеннему севу.

Фото: Александр ПОНОМАРЕВ

В пятницу, 7 апреля, в селе Красное Ленинск-Кузнецкого муниципального округа прошла традиционная областная конференция аграриев, посвященная началу весенне-полевых работ сезона-2023.

Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев рассказал о новых мерах поддержки селян. Так, до конца апреля в регионе на хозяйства будет распределено 180 миллионов рублей, выделенных правительством РФ, госпомощь ожидается и в мае. Решено обратиться в правительство Республики Беларусь с предложением о создании в Кузбассе специализированного центра белорусской сельхозтехники. Продолжится реализация региональной программы по продаже аграриям удобрений на льготных условиях. В нынешнем году также в оборот будет возвращено 26,5 тысячи заброшенных земель сельхозназначения.

Глава региона поставил задачу селянам собрать не менее двух миллионов тонн зерна - это будет новый общекузбасский рекорд. Для этого, уверен Сергей Цивилев, есть все условия.

Напомним, что в прошлом сезоне в регионе собрали около 1,8 миллиона тонн, обновив достижение 56-летней давности.