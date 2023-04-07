Кино, музыка и безопасность: что выбирают россияне в единой подписке Mixx

Фото: пресс-служба Tele2

Tele2 определила, какие основные потребности закрывает клиент с подпиской Mixx, объединяющей в себе разные сервисы. Во второй половине 2022-го число пользователей выросло в три раза в сравнении с первым полугодием, а в первом квартале 2023-го - на 20% по отношению к декабрю.

Чаще Mixx подключают мужчины (53%). При этом больше всего мужчин 30–40 лет (30%). Женская аудитория подписки старше – каждой третьей подписчице 35–45 лет.

Самые популярные сервисы из подписки - стиминговая музыка и кино, которые выбирает каждый пятый пользователь. После идут защита от вирусов, банковских троянцев, программ-шпионов и опасных ссылок, возможность безопасно совершать онлайн-переводы и защитить детей в интернете. На третьем месте – электронные книги.

Вопреки ожиданиям, в Tele2 отметили тренд на интерес к киноподпискам. Аудитория оператора выбирает мультиподписку, в которую входят несколько топовых онлайн-кинотеатров. Также в Mixx входят телемедицина и спорт, игровые сервисы, образовательные платформы, выгодные скидки.

Вместе с подпиской интернет-пользователи получают 50 ГБ дополнительного трафика и безлимит на пользование соцсетями.