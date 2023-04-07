Владимир Машков возглавит в Кузбассе Штаб общественной поддержки открытый в Кемерове

В Кузбассе открыли Штаб общественной поддержки

В пятницу, 7 апреля, в Кузбассе открыт Штаб общественной поддержки, площадка которого которая объединит жителей региона всех возрастов.

- Штаб станет центром обратной связи от общества по различным направлениям развития Кузбасса, - отметили в пресс- службе администрации Правительства Кузбасса.

Штаб возглавит народный артист России Владимир Машков, что по словам губернатора Сергея Цивилева придаст площадке действительно высокий статус, и повысит привлекательность проекта.

Штаб общественной поддержки также поможет собрать предложения по реализации новых инструментов поддержки бойцов СВО и их семей.

В первый же день создания новой общественной организации началась работа сразу на трех площадках, где участники обсудили героическое прошлое Кузбасса, поговорили о возможности создавать некоммерческие организации, а также обсудили будущие тематические блоги в соцсетях.

- Неравнодушных кузбассовцев, готовых стать частью большой общей работы, приглашают в Штаб общественной поддержки, расположенный по адресу: Кемерово, Ноградская, 7. Тел. для справок: 8 (3842) 90-00-14.