«Театропоход» в Новокузнецке: выиграй билет на премьерную постановку для себя и близкого человека

Розыгрыш билетов проходит в сообществах Goodline. Фото: Служба маркетинга Goodline

Рекламная кампания кузбасского интернет-провайдера Goodline «Заботу можно подключить» продолжается! В ее рамках компания продолжает проводить теплые акции и мероприятия для жителей региона.

18 апреля 2023 года состоится «Театропоход» в Новокузнецке — принять участие в розыгрыше билетов для себя и близких могут все желающие. Сбор гостей в 18:00.

Бесплатное мероприятие состоится в Новокузнецком драматическом театре, гости смогут попасть на премьерный спектакль этого года по мотивам книги И.С. Тургенева «Отцы и дети». Современный формат разговорного спектакля позволит зрителю «подслушать» личную беседу, в процессе которой пять женщин перескажут один из главных романов классика, проводя параллели между веками, пытаясь понять и отцов, и детей. Режиссер постановки — Андрей Грачев. В главных ролях: Илона Литвиненко, Татьяна Лизунова, Екатерина Санникова, Полина Зуева, Вера Заика.

«Мы регулярно проводим «Кинопоказы» в различных городах Кузбасса, мероприятие неизменно получает положительный отклик от жителей региона. В рамках нашей теплой акции «Заботу можно подключить» решили организовать «Театропоход», и это еще один повод провести время с близкими людьми и разделить эмоции от увиденного», — добавила Анастасия Сомова, директор по маркетингу Goodline.

Как принять участие в розыгрыше?

Розыгрыш билетов проходит в сообществах Goodline в Telegram и ВКонтакте.

1. Убедитесь, что готовы 18 апреля быть в Новокузнецке на спектакле;

2. Для участия в Telegram: перейдите по ссылке, нажмите на кнопку «Театропоход» под постом и не забудьте подписаться на канал!

3. Для участия Вконтакте: перейдите по ссылке, сделайте репост записи на свою страницу и не забудьте вступить в сообщество!

4. Теперь вы участник розыгрыша. Итоги будут подведены 12 апреля.

Мероприятие состоится 18.04.2023 в 18:00 в Новокузнецком драматическом театре, пр. Металлургов, 28.