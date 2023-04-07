За одни сутки кемеровские спасатели помогли сразу четырем горожанам

За одни сутки кемеровские спасатели выручили четырех кемеровчан

В пятницу, 7 апреля, специалисты кемеровской городской службы спасения помогли сразу четырем жителям областного центра - трем пожилым и двухлетней девочке.

Три похожих случая в пятницу случились с пожилыми кемерочанами, из двери оказались запертыми изнутри. При этом на телефонные звонки пенсионерки не реагировали, двери не открывали.

- В двух случаях в квартиру проникали через окна по штурмовой лестнице, в одном вскрыли дверь с помощью специального инструмента. Пенсионерки не смогли открыть двери из-за плохого самочувствия, поэтому им сразу вызвали скорую помощь, - рассказали «КП» - Кемерово» в службе спасения областного центра Кузбасса.

Помогли в последний день рабочей недели кемеровские спасатели и двухгодовалой девочке, которая оказалась заблокированной в салоне припаркованного автомобиля. Её мама вышла на несколько минут из машины, сработала сигнализация и автомобиль закрылся.

- Спасатели по настоящему ювелирно открыли переднюю дверь авто. Девочка не пострадала, - уточнили в пресс- службе администрации Кемерова.