Кемеровские школьники собрали для бойцов СВО десять коробок гуманитарной помощи

Кемеровские школьник собрали для бойцов СВО десять коробок г гуманитарной помощью

Учащиеся кемеровской общеобразовательной школы № 19 вместе с родителями и учителями собрали для наших солдат, защищающих мир на Украине, десять коробок с продуктами, вещами, предметами первой необходимости.

- А на коробках торжественно, яркими буквами написали: «Из Кузбасса с любовью!». Пусть наши бойцы знают, что их тыл надежен, что мы поддерживаем их всем сердцем и душой, - рассказали «КП» - Кемерово» школьники.

Гуманитарный груз в пятницу, 7 апреля ребята передали бойцам СОБРа для дальнейшей отправки в зону спецоперации. На следующей неделе он будет уже на передовой. Благотворительная акция организована при поддержке Кемеровского городского отделения Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана».