Кемеровские улицы начали мыть с шампунем

В Кемерове дорожные службы начали мыть дороги шампунем. Дороги, тротуары, бордюры моют из поливочных машин, в баках которых моющая жидкость разведена с водой.

В пятницу, 7 апреля, такую очистку дорожного полотна от грязи городские службы уже провели на проспектах Молодёжном, Ленина, улице Тухачевского, бульваре Строителей. На следующей неделе запланировано пролить проспекты Шахтеров и Октябрьский, а также улицы Свободы и Терешковой.

Ежедневно в уборке города задействованы 86 единиц спецтехники, в том числе 14 поливомоечных машин, 4 уличных пылесоса, 7 тракторных щёток. Благоустроительные работы в будни ведут свыше 200 тружеников дорожного хозяйства Кемерова, рассказали «КП» - Кемерово» в пресс-службе кемеровской мэрии.