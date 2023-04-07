Футбольное поле мирового уровня уложат на кемеровском стадионе «Химик»

На кемеровском стадионе "Химик" уложат футбольное поле мирового уровня

В Кемерово на городском стадионе «Химик» началась подготовка к укладе современного искусственного футбольного газона. Об этом сообщил на своей странице с телеграм-канале глава областного центра Кузбасса Дмитрий Анисимов.

- На стадион уже поступили первые 40 из 110 тонн кварцевого песка, скоро ожидаем другие строительных материалы, а также ворота скамейки запасных, угловые флажки Демонтаж старого и укладка нового газона будут проинвестированы за счет городского бюджета - сообщил в соцсети Дмитрий Анисимов.

Новое поле появится благодаря сотрудничеству с Российским футбольным союзом и Федерацией футбола Кузбасса.

Новое футбольное поле будет отвечать самым высоким современным требованиям. Основные строительные работы начнутся в самое ближайшее время.