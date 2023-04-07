Кемерово
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Кемерово
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Премия Рунета-2020
Кемерово
-1°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиСпорт7 апреля 2023 12:44

Футбольное поле мирового уровня уложат на кемеровском стадионе «Химик»

Новый газон будет соответствовать всем современным стандартам
Анатолий БОЛДЫРЕВ
На кемеровском стадионе "Химик" уложат футбольное поле мирового уровня

На кемеровском стадионе "Химик" уложат футбольное поле мирового уровня

В Кемерово на городском стадионе «Химик» началась подготовка к укладе современного искусственного футбольного газона. Об этом сообщил на своей странице с телеграм-канале глава областного центра Кузбасса Дмитрий Анисимов.

- На стадион уже поступили первые 40 из 110 тонн кварцевого песка, скоро ожидаем другие строительных материалы, а также ворота скамейки запасных, угловые флажки Демонтаж старого и укладка нового газона будут проинвестированы за счет городского бюджета - сообщил в соцсети Дмитрий Анисимов.

Новое поле появится благодаря сотрудничеству с Российским футбольным союзом и Федерацией футбола Кузбасса.

Новое футбольное поле будет отвечать самым высоким современным требованиям. Основные строительные работы начнутся в самое ближайшее время.