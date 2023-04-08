«Камызяки» выступят в кузбасской филармонии с большим концертом

20 апреля, четверг, 19:00

«Камызяки». Большой концерт

Одна из самых популярных и самая легендарная (не путать одно с другим) за всё время команда покажет лучшие номера, как эфирные, так и те, которые вы увидите только на концерте.

История команды началась в 2009 году – тогда команда с таким названием сыграла свою первую игру. За годы участия в КВН «Камызяки» получили множество наград: Малые «КиВиНы» в светлом и золотом, кубок «Мэра Москвы», победители встречи выпускников 2019 года. Но главной из наград стало чемпионство в Высшей Лиге. А самой главной из всех главных – любовь зрителей по всему миру.

В данный момент участники коллектива являются лицами многих каналов. Принимают участие в записи и создании популярных фильмов и сериалов, передач как на телевидении, так и в YouTube.

Помимо основного юмористического блока и интерактива со зрителями гостей ожидает выступление музыкального коллектива «Камызякские псы», который исполнит смешные и зажигательные композиции.

«Камызяки» - самая сексуальная команда по версии журнала «Сад и огород».

16+