В Кузбассе за сутки коронавирусом заболели 142 человека

Фото: архив "КП" Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

За прошедшие сутки в Кемеровской области было зафиксировано 142 новых случая заболевания коронавирусом. Об этом сообщили в Центре ситуационного мониторинга по эпидситуации с COVID-19.

Кроме того, за сутки двум кузбассовцам не удалось побороть инфекцию - они скончались. За все время пандемии жертвами вируса стали 2 970 человек.

С начала распространения коронавирусной инфекции в Кузбассе было выявлено 222 619 случаев заражения, при этом 218 125 человек смогли излечиться и были выписаны из больницы (100 только за последние сутки). На лечении в настоящее время остаются 1 524 жителя региона.