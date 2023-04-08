Пьяный новокузнечанин разбил окна в квартире сожительницы, которая не дала ему денег на выпивку

Фото: пресс-служба Росгвардии Кузбасса

В южной столице Кузбасса сотрудникам Росгвардии пришлось вмешаться в семейную драму, разыгравшуюся из-за отказа дать денег на алкоголь. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Вечером силовикам поступило обращение от 44-летней жительницы Новокузнецка, которая рассказала, что не может вернуться в свою квартиру из-за разбушевавшегося пьяного 43-летнего сожителя, который при этом уже был судим за грабеж, разбой и кражу. Предварительно было установлено, что женщина отказалась дать мужчине денег на покупку спиртного, из-за чего тот обозлился и разбил камнями четыре окна в ее квартире на первом этаже, а после и вовсе начал угрожать ей физической расправой.

Испугавшись, новокузнечанка решила спрятаться от агрессора у соседей и позвонила от них правоохранителям. Прибыв, те задержали дебошира и передали его сотрудникам органов внутренних дел.