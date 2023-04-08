Новокузнечанин-безбилетник напал на женщин-контролеров

Фото: архив "КП" Фото: Андрей АБРАМОВ

Накануне вечером, примерно в 19.00, к новокузнецким полицейским обратилась контролер городского ПАТП, которая сообщила о конфликте с двумя пассажирами. Об этом рассказали в МВД по Кузбассу.

Оперативно прибыв на место, правоохранители выяснили, что в автобусе «зайцем» пытались проехать мужчина и женщина, однако контролеры их хитрые планы нарушили и предложили выйти на ближайшей остановке, чтобы составить протокол. Уже там безбилетники начали проявлять агрессию, вследствие чего разгорелся конфликт. Как итог - на женщин-контролеров набросился мужчина. На помощь им пришел водитель проезжавшего мимо автобуса.

В результате двух агрессивных пассажиров доставили в полицейский отдел. По факту случившегося проводится проверка, по итогам которой будет принято решение.