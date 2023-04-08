На сцене филармонии Кузбасса выступит оркестр Мариинского театра под руководством Валерия Гергиева

Фото: Филармония Кузбасса

23 апреля, воскресенье, 20:00

Симфонический оркестр Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева

На сцене филармонии - симфонический оркестр Мариинского театра, один из старейших в России. Его история восходит к первому оркестру Санкт-Петербургской Императорской оперы и насчитывает более двухсот лет.

Оркестр Мариинского театра участвовал в бесчисленном количестве первых постановок отечественных, а также первых постановок на русской сцене зарубежных оперных и балетных спектаклей, среди которых такие значимые, как оперы и балеты П. Чайковского, С. Прокофьева, оперы М. Глинки, М. Мусоргского, Дж. Россини, В. А. Моцарта, Дж. Верди, Дж. Пуччини, Р. Вагнера, Р. Штрауса и др.

Валерий Гергиев – ярчайший представитель петербургской дирижерской школы, ученик легендарного профессора Ильи Мусина.

В 1988 году Валерий Гергиев был избран музыкальным руководителем Мариинского театра, а в 1996-м – его художественным руководителем – директором. С приходом Валерия Гергиева в театр традицией стали крупные тематические фестивали, приуроченные к юбилеям композиторов. В рамках таких фестивалей звучали не только хорошо известные партитуры, но и редко исполнявшиеся – или вообще прежде не видевшие сцены – сочинения. Традиция юбилейных фестивалей продолжается и в XXI веке.

Всемирно известный коллектив под управлением Валерия Гергиева представит кузбасской публике симфонические произведения русских и зарубежных композиторов. Точная программа держится в секрете, но какие бы произведения ни выбрал маэстро Гергиев, эстетическое наслаждение гарантировано.

Концерт доступен по Пушкинской карте.

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