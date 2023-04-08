В Кемерове до конца лета отреставрируют памятник Юрию Гагарину

Фото: Telegram-канал Дмитрия Анисимова

В своем Telegram-канале мэр областного центра Кузбасса Дмитрий Анисимов сообщил, что начались работы по капитальному ремонту памятника первому советскому космонавту Юрию Гагарину, который находится на пересечении улиц Космическая и Базовая.

По словам градоначальника, для реставрации алюминиевый бюст будет временно демонтирован. Однако за это время будут восстановлены опорная конструкция основания и бордюр, а также благоустроена прилегающая территория. Сам постамент планируется отремонтировать и облицевать мрамором.

- Так как скульптурный комплекс – объект культурного наследия муниципального значения, все работы выполнит подрядчик, имеющий лицензию Министерства культуры РФ, - написал Дмитрий Анисимов.

Он также добавил, что капитальный ремонт памятника планируется завершить до конца лета этого года.

Напомним, проект скульптурно-архитектурного комплекса был создан 40 лет назад, в 1983 году, архитектором Борисом Лерманом. Бюст воплотил скульптор из Москвы Борис Дюжев. В 1984-м строительство комплекса было завершено. Планировалось разместить его на пересечении улиц Гагарина и Терешковой, однако помешали инженерные сети, поэтому была выбрана площадка, где он и располагается по сей день.