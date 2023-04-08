Перепад температуры в 20 градусов ожидает кузбассовцев в воскресенье

Фото: архив "КП" Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В последний день недели, 9 апреля, в Кузбассе будет нестабильная температура и сильный ветер. Согласно прогнозу Кемеровского гидрометцентра, завтра ночью ожидается -4...-9 градусов, местами похолодает до -14 градусов. Днем будет 0...-5 градусов, местами столбики термометров поднимутся до +1...+6 градусов.

При этом в ночное время будет дуть юго-западный ветер со скоростью 4-9 метров в секунду, местами с порывами до 18 метров в секунду, а днем скорость ветра увеличится до 7-12 метров в секунду, местами с порывами до 20 метров в секунду. В целом будет облачно с прояснениями, ночью небольшой, местами умеренный снег, однако по югу без осадков, днем также ожидаются осадки, при этом прогнозируется еще и мокрый снег. На дорогах местами будет гололедица.

В Кемерове ночью ожидается -7...-9 градусов, днем также «минус»: -1...-3 градуса. Направление ветра ночью будет юго-западным со скоростью 4-9 метров в секунду и местами с порывами до 14 метров в секунду, днем изменится на западное со скоростью 7-12 метров в секунду и порывами до 17 метров в секунду. В целом будет также облачно с прояснениями с небольшими осадками в виде мокрого снега.