Проспект Комсомольский в Кемерове станет длиннее почти на 200 метров

Фото: архив "КП" Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кемерове планируется продлить проспект Комсомольский на 177 метров. Власти города объявили тендер на поиск подрядчика с начальной ценой контракта 65 млн рублей.

– Основное расположение участка улицы: продолжение проспекта Комсомольского, транспортная и пешеходная связи с микрорайоном №72А Ленинского района, выход на магистральную улицу Марковцева, – отмечается в документах на сайте госзакупок.

Известно, что планируется сделать на участке четыре полосы движения, каждая из которых будет по 3,75 метра, пешеходную часть тротуара в 2,25 метра и велодорожку шириной три метра. Кроме того, там создадут ливневую канализацию закрытого типа.

Выполнить работы подрядчик должен будет с 1 июля по 31 октября 2024 года.