Новокузнечанин лишился ноутбука после посиделок с друзьями

Фото: архив "КП" Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Новокузнецке Росгвардии пришлось разбираться в обстоятельствах кражи ноутбука стоимостью 25 тысяч рублей у 29-летнего местного жителя, который обнаружил его пропажу после ухода своих приятелей. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Как выяснилось, к новокузнечанину в гости пришли его друзья: двое местных жителей 43 и 47 лет и 37-летняя кемеровчанка. В какой-то момент в отсутствие хозяина жилища один из них припрятал ноутбук, после чего вся компания спешно покинула дом приятеля. Спустя некоторое время мужчина понял, что его обокрали, и обратился в Росгвардию.

Стражи порядка обнаружили знакомых новокузнечанина на улице Тореза. Как оказалось, похищенную технику они уже сдали в «комиссионку», а на полученные деньги накупили продуктов и спиртного.

Отмечается, что ранее никто из задержанных судим не был. Теперь разбираться в обстоятельствах случившегося будут сотрудники органов внутренних дел.