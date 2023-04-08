Кузбассовец хотел увезти из Кемерова краденые ножницы и лосьон для бритья

Фото: архив "КП" Фото: Александр ГЛУЗ

В Кемерове житель Ленинска-Кузнецкого совершил кражу в магазине и хотел увезти товары в свой родной город, однако был задержан. Об этом сообщили в пресс-службе Росгвардии Кузбасса.

Как стало известно, вечером из гипермаркета на Ленинградском проспекте сотрудникам вневедомственной охраны поступил сигнал «тревога», прибыв по которому стражи порядка задержали 23-летнего кузбассовца, который ранее не был судим. При нем были похищенные товары, а именно: кухонный нож, ножницы, зубная паста, компьютерная мышь и лосьон для бритья.

Выяснилось, что все это молодой человек спрятал под куртку и попытался уйти, не оплатив. Однако попытка кражи была пресечена работниками магазина, которые увидели все по камерам и вызвали правоохранителей. Как пояснил горе-вор, бытовые товары он хотел использовать сам и намеревался отправиться с ними в Ленинск-Кузнецкий.

Для дальнейшего разбирательства кузбассовца передали сотрудникам МВД. В Росгвардии напомнили, что за хищение, как и за покушение на кражу, можно понести уголовную ответственность и лишиться свободы на срок до 10 лет.