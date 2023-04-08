Кузбассовец средь бела дня украл у женщины сумочку

Фото: архив "КП" Фото: Евгения ГУСЕВА

В Осинниках прямо посреди дня неизвестный вырвал из рук 44-летней местной жительницы сумку. За помощью она обратилась в Росгвардию, сообщили в ведомстве.

Как рассказала женщина, сумочку у нее украли на улице Революции: к ней на автобусной остановке подбежал некий мужчина, ударил ее по лицу и выхватил ручную кладь.

Вместе с ней росгвардейцы отправились патрулировать улицы и обнаружили грабителя на улице Студенческой. 44-летний пьяный мужчина пытался спрятаться в подъезде, но безуспешно. При нем нашли и похищенное.

Сумку вернули горожанке, а буйного кузбассовца передали сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.