На кузбасской трассе произошло смертельное ДТП

Фото: Госавтоинспекция Кузбасса

На 70-м километре автомагистрали Кемерово - Новокузнецк, в Ленинск-Кузнецком МО, произошла дорожная авария, в результате которой погиб один человек. Об этом сообщили в ГИБДД по Кузбассу.

По данным Госавтоинспеции, ДТП произошло сегодня примерно в 11:30. Ехавший из Новокузнецка в направлении областного центра 36-летний водитель Renault не выдержал безопасную дистанцию до двигавшегося впереди в попутном направлении грузовика Volvo, которым управлял 63-летний мужчина, и столкнулся с ним.

В результате аварии водитель легковушки скончался до приезда «скорой» из-за травм, несовместимых с жизнью. В настоящее время все обстоятельства трагедии устанавливают сотрудники полиции Кузбасса.

В ГИБДД по региону призвали водителей быть внимательными на дороге и соблюдать ПДД, а также выдерживать безопасную дистанцию и соблюдать скоростной режим.