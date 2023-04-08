Поезд сбил мужчину в Таштаголе

Фото: архив "КП" Фото: Иван МАКЕЕВ

Сегодня ночью, примерно в 03.00, между ж/д станциями Кондома и Таштагол 26-летний местный житель попал под колеса грузового поезда. Об этом сообщили в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Причины и обстоятельства произошедшего в настоящий момент неизвестны, однако, как уточнили в ведомстве, пострадавший выжил и был доставлен в больницу для оказания медпомощи.

По факту произошедшего проверку на предмет исполнения законодательства о безопасности движения на ж/д транспорте организовала Новокузнецкая транспортная прокуратура.