Кемерово
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Кемерово
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Премия Рунета-2020
Кемерово
-3°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия8 апреля 2023 11:59

Поезд сбил мужчину в Таштаголе

Пострадавшего доставили в больницу
Светлана БАШТОВАЯ
Фото: архив "КП"

Фото: архив "КП"

Фото: Иван МАКЕЕВ

Сегодня ночью, примерно в 03.00, между ж/д станциями Кондома и Таштагол 26-летний местный житель попал под колеса грузового поезда. Об этом сообщили в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Причины и обстоятельства произошедшего в настоящий момент неизвестны, однако, как уточнили в ведомстве, пострадавший выжил и был доставлен в больницу для оказания медпомощи.

По факту произошедшего проверку на предмет исполнения законодательства о безопасности движения на ж/д транспорте организовала Новокузнецкая транспортная прокуратура.