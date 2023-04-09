Девятилетний кузбассовец отдал мошенникам 35 тысяч рублей

В Кузбассе девятилетний житель Прокопьевска стал жертвой мошенников, при этом лишив денег и родного деда. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области.

О преступлении стало известно после того, как в полицию с заявлением о хищении денег с банковской карты обратился 71-летний местный житель.

Полицейские выяснили, что накануне девятилетний внук потерпевшего играл в онлайн-игру на телефоне прокопчанина. Школьник захотел приобрести предметы, усиливающие характеристики его героя, однако самостоятельно не смог это сделать. Вскоре через мессенджер с ним связался незнакомец и предложил «помощь». Он объяснил, как произвести оплату для покупки «бонусных» монет, которые можно потратить на апгрейд персонажа. Под диктовку собеседника мальчик открыл установленное на смартфоне приложение банка, переслал собеседнику информацию о состоянии счета дедушки, под диктовку сменил пароль. Затем аферист сообщил номер карты, на которую попросил перечислить деньги. После поступления денежных средств он удалил диалог и больше на связь не выходил. Покупка монет для онлайн-игры не состоялась. На следующий день пенсионер не смог воспользоваться банковским приложением из-за измененного пароля. В службе поддержки банка мужчине рассказали, что с его счета произошло списание 35 000 рублей. Вскоре ребенок рассказал дедушке о произошедшем и тот обратился в полицию.

В настоящее время сотрудники уголовного розыска проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление подозреваемого. В полиции возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество». Согласно санкциям данной статьи, максимальная мера наказания составляет до пяти лет лишения свободы.