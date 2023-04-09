Более 300 кузбассовцев записались на донорство костного мозга

Федеральный регистр доноров костного мозга продолжает формироваться. Фото: Елена СТЕПАНОВА

В Кузбассе 327 человек изъявили желание стать донорами костного мозга и вступили в Федеральный регистр — единую базу доноров костного мозга России. Об этом сообщает РИА «Кузбасс».

Напомним, помощь доноров костного мозга необходима людям с тяжелыми онкологическими и злокачественными заболеваниями крови. До 2022 года в России существовало около 20 баз доноров костного мозга, и в большинстве случаев медикам приходилось обращаться в поисках донора в другие страны.

В апреле 2022 года Совет Федерации одобрил законопроект о создании в России федерального регистра доноров костного мозга, который и заработал с 1 сентября.

На начало 2023 года в федеральном регистре состояло около 115 тысяч доноров костного мозга со всей страны. Он продолжает формироваться, ведь шанс совместимости донора костного мозга и реципиента крайне мал: по статистике 1 на 10000 подборов. Отметим, что в Федеральном регистре хранится не сам материал, а лишь необходимые данные о каждом доноре конкретно.