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НовостиЗдоровье9 апреля 2023 7:18

135 кузбассовцев заболели коронавирусом за сутки

Двое пациентов скончались от последствий ковида
Екатерина САРДАКОВА
Екатерина САРДАКОВА
135 кузбассовцев заболели коронавирусом за сутки.

135 кузбассовцев заболели коронавирусом за сутки.

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

По данным регионального центра ситуационного мониторинга по развитию эпидситуации по коронавируса, за минувшие сутки - 8 апреля, в Кузбассе выявили 135 новых заболевших. В настоящее время лечение от ковида проходят 1604 человека.

Всего с начала пандемии в 2020 году в Кузбассе зарегистрировано 222754 случая заболевания коронавирусом. Среди них 218 178 пациентов выздоровели, 2972 человека - скончались от последствий болезни и развившихся осложнений. Из них - два человека скончались за минувшие сутки.

Управление Роспотребнадзора по Кемеровской области призывает кузбассовцев соблюдать профилактические меры, чтобы минимизировать риск заболевания COVID-19.