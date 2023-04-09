135 кузбассовцев заболели коронавирусом за сутки. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

По данным регионального центра ситуационного мониторинга по развитию эпидситуации по коронавируса, за минувшие сутки - 8 апреля, в Кузбассе выявили 135 новых заболевших. В настоящее время лечение от ковида проходят 1604 человека.

Всего с начала пандемии в 2020 году в Кузбассе зарегистрировано 222754 случая заболевания коронавирусом. Среди них 218 178 пациентов выздоровели, 2972 человека - скончались от последствий болезни и развившихся осложнений. Из них - два человека скончались за минувшие сутки.

Управление Роспотребнадзора по Кемеровской области призывает кузбассовцев соблюдать профилактические меры, чтобы минимизировать риск заболевания COVID-19.