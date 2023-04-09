Кемерово
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Кемерово
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Премия Рунета-2020
Кемерово
-3°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиДом. Семья9 апреля 2023 8:53

В Кемерове косуля застряла в заборе детского сада

Об этом сообщают очевидцы в соцсетях
Екатерина САРДАКОВА
Екатерина САРДАКОВА
Косулю заметила на улицах Ленинского района.

Косулю заметила на улицах Ленинского района.

Фото: Соцсети

Жители Ленинского района Кемерова заметили косулю на улицах города. Животное заметили в разных местах - на проспекте Ленинградском – недалеко от школы №93, а позднее - на проспекте Химиков на территории детского сада №231, где дикая коза застряла между прутьями забора. Нет сомнения, что это одна и та же косуля – на ее левом боку была характерная рана.

Очевидцы сообщают, что первый раз застрявшую в заборе косулю спасли прохожие – трое мужчин помогли ей высвободиться из ловушки, после чего она продолжила забег по территории детского сада, Позднее в социальных сетях появилась информация, что косулю отловили и увезли

На прилагающихся к сообщению снимках видны сотрудники Кемеровской службы спасения, которые вероятно и отловили животное, как делали это уже не раз в других аналогичных ситуациях. В таком случае после осмотра косули ветеринаром, ее выпустят обратно в лес.. Оперативного комментария в ведомстве «КП» получить не удалось.

Спасатели поймали косулю и увезли ее

Спасатели поймали косулю и увезли ее

Фото: Соцсети