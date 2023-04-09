Кемерово
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Кемерово
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Премия Рунета-2020
Кемерово
-3°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество9 апреля 2023 11:50

Православные кузбассовцы отмечают Вербное воскресенье

В храмах региона в честь праздника освящают веточки вербы
Екатерина САРДАКОВА
Екатерина САРДАКОВА
В Храмах региона освятили веточки вербы.

В Храмах региона освятили веточки вербы.

Фото: Екатерина САРДАКОВА

9 апреля православные кузбассовцы отмечают Верное воскресенье - или праздник Входа Господня в Иерусалим. Во всех храмах региона сегодня с утра идут праздничные службы, которые завершаются освящением веточек вербы. Именно потому праздник так и называется.

Этот праздник дает послабление верующим, которые соблюдают Великий пост. Сегодня они могут есть рыбу.

Напомним, после Вербного воскресенья начинается уникальный период в жизни Церкви — Страстная седмица.