Православные кузбассовцы отмечают Вербное воскресенье

В Храмах региона освятили веточки вербы. Фото: Екатерина САРДАКОВА

9 апреля православные кузбассовцы отмечают Верное воскресенье - или праздник Входа Господня в Иерусалим. Во всех храмах региона сегодня с утра идут праздничные службы, которые завершаются освящением веточек вербы. Именно потому праздник так и называется.

Этот праздник дает послабление верующим, которые соблюдают Великий пост. Сегодня они могут есть рыбу.

Напомним, после Вербного воскресенья начинается уникальный период в жизни Церкви — Страстная седмица.