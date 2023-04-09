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НовостиОбщество9 апреля 2023 13:37

Синоптики рассказали, когда заглянувшая в гости зима покинет Кузбасс

Это случится уже совсем скоро
Екатерина САРДАКОВА
Екатерина САРДАКОВА
Зима в Кузбассе скоро сменится весенней погодой.

Зима в Кузбассе скоро сменится весенней погодой.

Фото: Екатерина САРДАКОВА

Похолодание которое пришло в Кузбасс, со снегом и метелями скоро сменится нормальной весенней погодой. Об этом сообщили в Новокузнецкой Гидрометеорологической обсерватории.

Согласно прогнозам синоптиков, уже в понедельник, 10 апреля, дневная температура воздуха достигнет отметок до + 8 градусов, а ветер стихнет. Существенных осадков также не предвидится.

Данные сервиса Яндекс.Погода небольшое снижение температуры произойдет во вторник, 11 апреля,сохранится в среду, 12 апреля и в дальнейшие дни температура будет держаться на слабоположительных отметках.