Синоптики рассказали, когда заглянувшая в гости зима покинет Кузбасс

Зима в Кузбассе скоро сменится весенней погодой. Фото: Екатерина САРДАКОВА

Похолодание которое пришло в Кузбасс, со снегом и метелями скоро сменится нормальной весенней погодой. Об этом сообщили в Новокузнецкой Гидрометеорологической обсерватории.

Согласно прогнозам синоптиков, уже в понедельник, 10 апреля, дневная температура воздуха достигнет отметок до + 8 градусов, а ветер стихнет. Существенных осадков также не предвидится.

Данные сервиса Яндекс.Погода небольшое снижение температуры произойдет во вторник, 11 апреля,сохранится в среду, 12 апреля и в дальнейшие дни температура будет держаться на слабоположительных отметках.