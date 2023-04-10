Водитель пытался отсудить у муниципалитета и дорожников в Кузбассе более миллиона рублей за поврежденный автомобиль

Фото: Мариинский городской суд.

Водитель из Красноярская пытался взыскать с муниципалитета и дорожников в Кузбассе более одного миллиона рублей за поврежденный автомобиль «BMW 730d», однако у мужчины ничего не вышло. Об инциденте рассказали в Мариинском городском суде.

Летом 2019 года красноярец двигался на своей иномарке по одному из участков дорог Мариинска и наехал на выбоины и ямы. В результате оказались повреждены подкрылки правых переднего и заднего колеса. Сотрудники ГИБДД, прибывшие на место ДТП, зафиксировали произошедшее, отказав в возбуждении дела об административном правонарушении. В своем родном городе автомобилист провел экспертизу, которая определила стоимость восстановления поврежденного «BMW» в сумме 1 млн 6 тыс. 358 рублей.

Спустя три года красноярец подал иск в суд, потребовав взыскать эту сумму и судебные расходы с Мариинского территориального управления, компании «МариинскАвтодор» и муниципального унитарного предприятия «Мариинец».

Но в суде выяснилось, что автомобиль «BMW 730d» за четыре дня до наезда на ямы попал в другое ДТП - в него врезалась машина. Поэтому повреждений у транспортного средства больше, чем указано в справке о дорожно-транспортном происшествии.

Кроме того, оказалось, что на момент ДТП красноярец не являлся собственником автомобиля, как было указано в иске. В органах ГИБДД автомобиль был зарегистрирован на мужчину через две недели после происшествия. Гражданская ответственность владельца инормки также не была застрахована.

В итоге суд отказал водителю в удовлетворении исковых требований.